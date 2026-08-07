Como comunicado pelo clube ducal, "Parma Calcio 1913 comunica que adquiriu por empréstimo junto à Atalanta BC os direitos esportivos do jogador El Bilal Touré, até 30 de junho de 2027".
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Parma anuncia oficialmente a chegada de El Bilal Touré, da Atalanta
A CARREIRA
A nota prossegue: "Atacante nascido em 2001, em Adjamé (Costa do Marfim), e de nacionalidade malinense, El Bilal Touré se desenvolveu no futebol entre as academias da Costa do Marfim e do Mali, antes de se transferir para a Europa, onde estreou como profissional pelo Stade de Reims. Em 2022, chegou ao UD Almería, na La Liga espanhola, se confirmando em alto nível e atraindo o interesse da Atalanta, que o contratou no verão de 2023. Com o clube, conquistou a UEFA Europa League na temporada 2023/2024, antes de acumular novas experiências internacionais com as camisas de VfB Stuttgart e Beşiktaş.
Atacante dinâmico e versátil, Touré alia força física e velocidade, se destacando pela capacidade de atacar a profundidade, dialogar com os companheiros e se movimentar por toda a frente ofensiva. Referência da seleção do Mali, ele chega ao Parma para colocar sua experiência internacional e suas qualidades a serviço da equipe gialloblu".
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