Paris Saint-Germain chega a acordo verbal com o Ajax pelo ponta Mika Godts

O Paris Saint-Germain deu um passo importante em sua contratação para o verão ao chegar a um acordo verbal com o Ajax por Godts. O gigante francês vinha acompanhando de perto a evolução do talentoso ponta como parte de sua estratégia para garantir os melhores jovens talentos da Europa.

De acordo com as informações mais recentes de Fabrizio Romano, as conversas entre os dois clubes avançaram rapidamente nos bastidores, culminando em um avanço que abre caminho para uma possível transferência para a capital francesa. A chegada iminente reforça o compromisso contínuo do clube de renovar seu elenco com talentos dinâmicos e de grande potencial.