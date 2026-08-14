Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-NED-EREDIVISIE-AJAX-GRONINGENAFP

Traduzido por

Paris Saint-Germain chega a acordo verbal com o Ajax pelo ponta Mika Godts

Mercado da bola
PSG
M. Godts
Ajax
Bélgica
Campeonato Francês
Eredivisie

O Paris Saint-Germain teria chegado a um acordo verbal com o Ajax pela transferência do ponta Mika Godts. O campeão da Ligue 1 se move rapidamente para garantir a contratação do jovem muito bem avaliado, enquanto reforça suas opções de ataque.

  • Avanço nas negociações

    O Paris Saint-Germain deu um passo importante em sua contratação para o verão ao chegar a um acordo verbal com o Ajax por Godts. O gigante francês vinha acompanhando de perto a evolução do talentoso ponta como parte de sua estratégia para garantir os melhores jovens talentos da Europa.

    De acordo com as informações mais recentes de Fabrizio Romano, as conversas entre os dois clubes avançaram rapidamente nos bastidores, culminando em um avanço que abre caminho para uma possível transferência para a capital francesa. A chegada iminente reforça o compromisso contínuo do clube de renovar seu elenco com talentos dinâmicos e de grande potencial.

    • Publicidade
  • FBL-NED-EREDIVISIE-AJAX-EINDHOVENAFP

    Garantindo jovens talentos de elite

    Godts chamou a atenção por sua excepcional habilidade técnica, velocidade e faro de gol durante seu período em Amsterdã. Suas atuações impressionantes na Eredivisie e em competições europeias colocaram imediatamente o departamento de recrutamento do PSG em alerta.

    Garantir um acordo verbal representa um marco crucial para afastar a possível concorrência de outros interessados pelo continente. O perfil do jovem se encaixa perfeitamente no projeto técnico que está sendo construído em Paris.

  • Reforçando o terço final

    Adicionar um ponta versátil e direto como Godts dá à comissão técnica uma valiosa flexibilidade tática no ataque. Sua capacidade de deixar defensores no mano a mano e criar oportunidades pelos lados dará um impulso imediato à profundidade do elenco.

    À medida que a janela de transferências avança, integrar novos perfis à linha de frente segue como uma prioridade fundamental para a diretoria. Os diretores esportivos do clube estão ansiosos para finalizar os detalhes e garantir uma transição tranquila para o jogador.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • SOCCER BELGIUM RED DEVILS TRAININGAFP

    Finalizando a transferência

    Com o acordo verbal agora fechado, a atenção se volta para a finalização da documentação administrativa e o agendamento dos exames médicos. Os dois clubes trabalham em conjunto para acertar os passos formais restantes da transferência.

    Os próximos dias serão decisivos, já que o PSG busca concluir oficialmente o negócio e apresentar sua mais nova contratação aos torcedores. Os fãs acompanharão com expectativa para ver quando o jovem chegará a Paris.