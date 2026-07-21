Paredes não foi expulso após o jogo entre Argentina e Espanha: a Fifa corrige o erro

Leandro Paredes não foi expulso no final da final entre Espanha e Argentina. A FIFA confirmou isso à BBC, esclarecendo que se tratou de um erro nos sistemas de informação utilizados para fornecer dados aos comentaristas e que, portanto, nenhuma medida disciplinar foi aplicada contra o meio-campista argentino, envolvido na briga que eclodiu ao apito final da final da Copa do Mundo e que envolveu vários jogadores das duas seleções.





O jogador do Boca Juniors foi um dos protagonistas do caos final, com agarrões no pescoço, empurrões e outras agressões contra Eric Garcia e Gavi, mas o único jogador expulso, de acordo com o relatório arbitral, continua sendo Enzo Fernández, que foi expulso por receber dois cartões amarelos nos minutos de acréscimo do segundo tempo.

INVESTIGAÇÃO ABERTA — Mas a história pode não ter acabado por aí. O Comitê Disciplinar da Fifa, de fato, nomeou um procurador para investigar possíveis violações do Código Disciplinar em relação aos incidentes pós-jogo. O relatório final do procurador poderá resultar em suspensões ou multas para os envolvidos na briga ocorrida após o término da partida.







