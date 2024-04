Para presidente do Flamengo, Gabigol perderá mais que o clube caso não renove o contrato

Rodolfo Landim explicou a aliados que, caso não fique no clube, o impacto na imagem do atacante se refletirá por toda a sua vida

Pauta recorrente no Flamengo, a renovação de contrato de Gabigol ganha ares de incerteza no clube. Rodolfo Landim, presidente do Rubro-negro, foi questionado por alguns apoiadores após entrevista à rádio CBN, em que jogou a responsabilidade de uma possível extensão do vínculo para o atacante.

Landim explicou que não está disposto a aceitar os valores solicitados por Gabigol, nas conversas que aconteceram em 2023. Para o presidente do Flamengo, as exigências do camisa 10 foram “muito acima do mercado que ele tem”.

