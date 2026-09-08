Palmeiras tem desfalque confirmado e se prepara para duelo contra LDU pela Libertadores

O Palmeiras volta as atenções para a Copa Libertadores após o empate sem gols com o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O resultado fez o time perder a liderança da competição nacional, mas o calendário não dá espaço para lamentações: o Verdão já iniciou os trabalhos para enfrentar a LDU, nesta quarta-feira (9), pelo jogo de ida das quartas de final do torneio continental.

Para o compromisso no Equador, Abel Ferreira terá pelo menos um desfalque confirmado. Andreas Pereira está suspenso pela Conmebol e não poderá participar da primeira partida do confronto. O meio-campista cumprirá o segundo dos dois jogos de punição aplicados pela entidade e só estará novamente disponível no duelo de volta, no Allianz Parque.