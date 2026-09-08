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Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Palmeiras tem desfalque confirmado e se prepara para duelo contra LDU pela Libertadores

Palmeiras
Palmeiras x LDU Quito
LDU Quito
Copa Libertadores

Verdão inicia preparação para o confronto de ida das quartas de final, em Quito, com Andreas Pereira suspenso e outros três jogadores entregues ao departamento médico

O Palmeiras volta as atenções para a Copa Libertadores após o empate sem gols com o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O resultado fez o time perder a liderança da competição nacional, mas o calendário não dá espaço para lamentações: o Verdão já iniciou os trabalhos para enfrentar a LDU, nesta quarta-feira (9), pelo jogo de ida das quartas de final do torneio continental.

Para o compromisso no Equador, Abel Ferreira terá pelo menos um desfalque confirmado. Andreas Pereira está suspenso pela Conmebol e não poderá participar da primeira partida do confronto. O meio-campista cumprirá o segundo dos dois jogos de punição aplicados pela entidade e só estará novamente disponível no duelo de volta, no Allianz Parque.

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    Andreas fica fora do primeiro encontro

    A ausência de Andreas é uma das principais baixas do Palmeiras para a partida em Quito. O jogador recebeu dois jogos de suspensão da Conmebol e, por isso, não poderá ser relacionado para o duelo de ida contra a equipe equatoriana.

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    O retorno está previsto para a segunda partida das quartas de final. Até lá, Abel Ferreira terá que encontrar uma alternativa para a formação do meio-campo diante da LDU.

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  • Departamento médico ainda tem três jogadores

    Além da suspensão, o Palmeiras conta com outros problemas físicos no elenco. Paulinho, Ramón Sosa e Jefté continuam em tratamento e não estarão disponíveis para o primeiro confronto com a LDU.

    Paulinho e Ramón Sosa estão em processo de recuperação e têm expectativa de voltar a ficar à disposição nas próximas semanas. Jefté, por outro lado, possui um prazo mais longo de recuperação e deve retornar aos gramados somente em 2027.

    Com isso, os três ficam fora da viagem e do jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

  • Palmeiras reencontra adversário conhecido

    O confronto com a LDU também marca um reencontro recente entre as equipes em uma fase decisiva da Libertadores. Na edição de 2025, os dois clubes se enfrentaram nas semifinais.

    Na ocasião, o time equatoriano construiu uma vantagem importante no primeiro jogo, vencendo por 3 a 0 em Quito. O Palmeiras, porém, conseguiu uma reação expressiva na partida seguinte e goleou por 4 a 0, garantindo a classificação para a final.

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