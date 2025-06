Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista Feminino 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (04), na Arena Barueri; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (04), às 19h (de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Paulista feminino 2025. A partida será transmitida ao vivo pelo YouTube do Paulistão (confira a programação completa).

Na briga pela liderança do Paulistão feminino, o Palmeiras volta a campo buscando manter o aproveitamento de 100%. Nos dois primeiros jogos disputados, a equipe venceu o Realidade Jovem e a Ferroviária por 1 a 0. Já o São Paulo, em quarto lugar, com três pontos, estreou com derrota para o Santos por 2 a 1, mas buscou a recuperação na última rodada ao vencer o RB Bragantino por 3 a 0.