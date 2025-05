Palmeiras x Referência: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Paulistão sub-20 2025

Equipes reeditam duelo da segunda fase da Copinha deste ano; veja quem transmite o jogo

Palmeiras e Referência se enfrentam neste sábado (3), às 15h (horário de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos do Paulistão sub-20 de 2025. O jogo será na Academia de Futebol II, o CT da base do Verdão, em Guarulhos, com transmissão ao vivo, com imagens e gratuita do canal Paulistão, no YouTube (clique e confira a programação diária de jogos).

As Crias da Academia chegam para o confronto com uma sequência de cinco jogos de invencibilidade, somando compromissos pelo Brasileirão e pelo Campeonato Paulista sub-20. Líder da tabela do torneio nacional, o Verdão estreou com o pé direito no estadual ao vencer o União Suzano por 4 a 2, fora de casa, com dois gols de Agner, um de Juan e um de Giulio.

Por outro lado, o clube formador de Embu das Artes não começou bem no Paulistão. Apesar do bom desempenho na Copinha deste ano, a equipe foi derrotada por 4 a 0 em casa pelo Ituano na estreia e inicia ocupando a penúltima colocação do Grupo 2, por conta do saldo de gols.

O duelo deste sábado é uma reedição da segunda fase do mata-mata da Copinha 2025. Na ocasião, o Palmeiras venceu por 2 a 1, na Arena Barueri, e encaminhou sua classificação para a fase seguinte.