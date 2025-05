Palmeiras x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-17 de 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (27), pela 3ª rodada da competição

O Palmeiras recebe o RB Bragantino na tarde desta quarta-feira (27), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri, pela 3ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-17 de 2025. A partida não teve transmissão ao vivo confirmada (veja a programação completa aqui).

No primeiro turno, as 20 equipes se enfrentam uma vez. Os oito times com melhor colocação passam para as quartas de final. O Palmeiras enfrenta uma missão difícil: derrotar um dos times invictos da tabela e líder com seis pontos em duas rodadas, o RB Bragantino. Já o time do Verdão, por sua vez, vem de uma vitória contra o Juventude na última rodada e de uma derrota para o Atlético-MG.