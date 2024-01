Palmeiras nega interesse após alfinetada de Textor, mas fez consulta por atacante do Botafogo

Verdão sondou a situação de Júnior Santos em General Severiano, mas decidiu não avançar nas tratativas pela aquisição do atacante

O Palmeiras nega o interesse na contratação do atacante Júnior Santos, após uma indireta publicada pelo sócio-majoritário da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Botafogo, John Textor. A GOAL apurou, no entanto, que houve uma sondagem dos paulistas sobre a situação do jogador em General Severiano.

Não foi aberta negociação, mas o Palmeiras fez contato para saber o que seria necessário para tirá-lo do clube carioca nesta janela de transferências. Na ocasião, os paulistas ouviram que o atleta não seria negociado e nem sequer insistiram no negócio.

A sondagem feita pelo Palmeiras incomodou o líder do futebol botafoguense, John Textor, que foi às redes sociais para tripudiar a situação: “O Palmeiras deveria comprar em outro lugar. Os jogadores do Botafogo preferem jogar 11 contra 11”, escreveu o dirigente em alusão à expulsão de Adryelson no jogo contra o Palmeiras, em 1º de novembro passado, durante jogo válido pelo Brasileirão. O estadunidense entende que os cariocas foram prejudicados na derrota sofrida para os paulistas.

