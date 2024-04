Como Palmeiras x Flamengo se firmou como o grande clássico nacional da atualidade

Entre grandes jogos, disputas de título e a crescente rivalidade recente, as equipes se encontram novamente para um novo capítulo dessa história

Palmeiras e Flamengo sempre foi um grande encontro. Pelo que os clubes representam e pela própria história do confronto. Mas se havia algum grau de tensão quando rubro-negros e alviverdes se enfrentavam décadas atrás, o motivo estava mais nas brigas de torcidas organizadas do que qualquer outra coisa.

Final da Copa Mercosul de 1999, vencida pelos cariocas, e alguns encontros de Copa do Brasil (com cada lado levando a melhor em 1997 e 1999) à parte, era possível destacar até mais jogadores em comum dos dois lados – nomes que vão de Zinho, passam por Paulo Nunes, Júnior Baiano, Obina e tantos e tantos outros. Nos últimos dez anos, contudo, a história do jogo entre Flamengo e Palmeiras mudou.

