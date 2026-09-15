Palmeiras aposta em defesa renovada para segurar LDU e avançar na Libertadores

A tendência é que Bruno Fuchs seja incorporado à formação ao lado de Murilo e Alexander Barboza. A alternativa mantém a estrutura com três defensores, modelo bastante utilizado por Abel Ferreira ao longo da temporada.

A escolha também dá continuidade à característica de um Palmeiras que alterna desenhos conforme o adversário e o momento da partida. Fuchs aparece como opção para ocupar o espaço deixado por Gómez sem exigir uma mudança radical na organização da equipe.

O trio, porém, terá uma tarefa diferente daquela encontrada no jogo de ida. Em São Paulo, o Palmeiras conseguiu controlar boa parte das ações e terminou a partida sem sofrer gols. Agora, terá pela frente um ambiente completamente distinto, com a LDU contando com o apoio de sua torcida e as condições da altitude de Quito.