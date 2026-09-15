Palmeiras aposta em defesa renovada para segurar LDU e avançar na Libertadores

O Palmeiras terá uma mudança importante em um dos setores mais exigidos no confronto decisivo com a LDU. Gustavo Gómez, capitão e referência da defesa alviverde, está fora por suspensão, obrigando Abel Ferreira a encontrar uma nova composição para a partida desta quarta-feira (16), em Quito.
A ausência acontece justamente em um cenário que exige concentração máxima do sistema defensivo. Depois de vencer o primeiro duelo por 1 a 0, o Palmeiras precisa administrar a vantagem no estádio Rodrigo Paz Delgado para confirmar a presença entre os quatro melhores da Libertadores. Um empate é suficiente para colocar a equipe na semifinal.