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Palmeiras v LDU Quito - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Palmeiras aposta em defesa renovada para segurar LDU e avançar na Libertadores

LDU Quito x Palmeiras
LDU Quito
Palmeiras
Copa Libertadores

Sem Gustavo Gómez, suspenso, Abel Ferreira prepara nova formação para enfrentar a LDU em Quito; Verdão chega ao duelo com vantagem mínima e busca resistir à pressão na altitude

O Palmeiras terá uma mudança importante em um dos setores mais exigidos no confronto decisivo com a LDU. Gustavo Gómez, capitão e referência da defesa alviverde, está fora por suspensão, obrigando Abel Ferreira a encontrar uma nova composição para a partida desta quarta-feira (16), em Quito.

A ausência acontece justamente em um cenário que exige concentração máxima do sistema defensivo. Depois de vencer o primeiro duelo por 1 a 0, o Palmeiras precisa administrar a vantagem no estádio Rodrigo Paz Delgado para confirmar a presença entre os quatro melhores da Libertadores. Um empate é suficiente para colocar a equipe na semifinal.

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  • Abel precisa reorganizar a última linha

    A tendência é que Bruno Fuchs seja incorporado à formação ao lado de Murilo e Alexander Barboza. A alternativa mantém a estrutura com três defensores, modelo bastante utilizado por Abel Ferreira ao longo da temporada.

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    A escolha também dá continuidade à característica de um Palmeiras que alterna desenhos conforme o adversário e o momento da partida. Fuchs aparece como opção para ocupar o espaço deixado por Gómez sem exigir uma mudança radical na organização da equipe.

    O trio, porém, terá uma tarefa diferente daquela encontrada no jogo de ida. Em São Paulo, o Palmeiras conseguiu controlar boa parte das ações e terminou a partida sem sofrer gols. Agora, terá pela frente um ambiente completamente distinto, com a LDU contando com o apoio de sua torcida e as condições da altitude de Quito.

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  • Vantagem curta aumenta peso da defesa

    gol de Agustín Giay no primeiro encontro colocou o Palmeiras em situação favorável, mas não resolveu a eliminatória. A diferença de apenas um gol mantém a LDU viva e faz com que cada momento do confronto tenha peso ainda maior.

    Por isso, a consistência defensiva pode ser determinante para o time de Abel. O Palmeiras não precisa necessariamente controlar a partida durante os 90 minutos. Precisa evitar que a equipe equatoriana transforme a pressão inicial em uma vantagem capaz de alterar o cenário da classificação.

    A missão será ainda mais complexa pela altitude. O estádio Rodrigo Paz Delgado fica a cerca de 2.850 metros acima do nível do mar, condição que pode interferir no ritmo da partida e na resposta física dos jogadores.

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