Palmeiras adota novo plano para lidar com altitude de Quito diante da LDU

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (16) para decidir sua permanência na Libertadores. Depois de vencer a LDU por 1 a 0 no jogo de ida, no Nubank Parque, o time de Abel Ferreira precisa apenas de um empate no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, para alcançar novamente a semifinal do torneio. A partida começa às 19h (de Brasília).
A missão, porém, passa por um cenário que exige atenção especial. A equipe terá de atuar a cerca de 2.850 metros acima do nível do mar e diante de uma LDU que costuma crescer em seus domínios. O histórico recente reforça a dificuldade: o clube equatoriano não perde em casa para brasileiros há 12 partidas e soma 22 vitórias em 35 confrontos contra equipes do país em Quito.