Palmeiras adota novo plano para lidar com altitude de Quito diante da LDU

A comissão técnica antecipou a chegada ao Equador para permitir que os jogadores tivessem contato com as condições de Quito antes da partida. A delegação desembarcou na segunda-feira e realizou uma atividade leve poucas horas depois, com atenção à adaptação aos movimentos e à velocidade da bola em um ambiente com ar rarefeito.

A estratégia também considera a necessidade de controlar o desgaste durante os 90 minutos. Em vez de transformar a partida em uma disputa de intensidade desde o início, o Palmeiras trabalha com a possibilidade de administrar os momentos do confronto e preservar energia para a reta final.

A experiência recente contra a própria LDU serve como referência para esse planejamento. Na semifinal da Libertadores de 2025, o Palmeiras sofreu três gols ainda no primeiro tempo em Quito e precisou buscar uma reação no jogo de volta. Agora, com a vantagem construída em São Paulo, a equipe tem outro contexto para administrar.