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Palmeiras v LDU Quito - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Palmeiras adota novo plano para lidar com altitude de Quito diante da LDU

LDU Quito x Palmeiras
LDU Quito
Palmeiras
Copa Libertadores

Verdão chega ao Equador com vantagem mínima e terá de administrar o ritmo da partida para suportar as condições de jogo e a pressão da LDU

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (16) para decidir sua permanência na Libertadores. Depois de vencer a LDU por 1 a 0 no jogo de ida, no Nubank Parque, o time de Abel Ferreira precisa apenas de um empate no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, para alcançar novamente a semifinal do torneio. A partida começa às 19h (de Brasília).

A missão, porém, passa por um cenário que exige atenção especial. A equipe terá de atuar a cerca de 2.850 metros acima do nível do mar e diante de uma LDU que costuma crescer em seus domínios. O histórico recente reforça a dificuldade: o clube equatoriano não perde em casa para brasileiros há 12 partidas e soma 22 vitórias em 35 confrontos contra equipes do país em Quito.

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  • Palmeiras muda preparação para reduzir impacto da altitude

    A comissão técnica antecipou a chegada ao Equador para permitir que os jogadores tivessem contato com as condições de Quito antes da partida. A delegação desembarcou na segunda-feira e realizou uma atividade leve poucas horas depois, com atenção à adaptação aos movimentos e à velocidade da bola em um ambiente com ar rarefeito.

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    A estratégia também considera a necessidade de controlar o desgaste durante os 90 minutos. Em vez de transformar a partida em uma disputa de intensidade desde o início, o Palmeiras trabalha com a possibilidade de administrar os momentos do confronto e preservar energia para a reta final.

    A experiência recente contra a própria LDU serve como referência para esse planejamento. Na semifinal da Libertadores de 2025, o Palmeiras sofreu três gols ainda no primeiro tempo em Quito e precisou buscar uma reação no jogo de volta. Agora, com a vantagem construída em São Paulo, a equipe tem outro contexto para administrar.

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  • Desfalque de Gómez altera estrutura defensiva

    Além das condições ambientais, Abel Ferreira terá de lidar com uma mudança importante na formação. Gustavo Gómez está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não poderá atuar. A tendência é que Murilo, Alexander Barboza e Bruno Fuchs formem a linha defensiva, embora exista também a possibilidade de uma formação com dois zagueiros e maior proteção no meio-campo.

    O retorno de Andreas Pereira amplia as opções para o setor. O meio-campista cumpriu suspensão na primeira partida e está novamente à disposição, enquanto Ramón Sosa também voltou a treinar após se recuperar de lesão. Joaquim Piquerez, que sofreu uma pancada no tornozelo no clássico contra o São Paulo, viajou com o grupo e deve ser avaliado até o momento da partida.

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