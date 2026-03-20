Palermo, avanços no projeto do estádio: a Populous já está trabalhando no novo Barbera

"O Palermo FC anunciou a conclusão da conferência preliminar de serviços relativa ao projeto do novo Estádio Renzo Barbera, uma etapa técnica e administrativa fundamental no processo de modernização do estádio.

O projeto ficará a cargo da Populous, líder mundial no setor de instalações esportivas e de entretenimento. A equipe da Populous Itália colaborará com sua sede central na EMEA. Esses mesmos profissionais já haviam fornecido as contribuições técnicas e de projeto para o estudo de viabilidade (DOCFAP).

A conclusão desta fase confirma a viabilidade técnica e administrativa das obras, fundamental para a declaração de interesse público do projeto. O próximo passo será a Conferência Decisória. O Palermo FC continua a trabalhar com a Câmara Municipal e as partes interessadas locais com o objetivo de construir um estádio moderno e de alta qualidade para os torcedores e para a cidade, à altura das ambições do clube. O objetivo comum é também tornar o Barbera um dos locais candidatos a sediar competições internacionais, a partir do Campeonato Europeu de 2032.

“O bom resultado dos trabalhos da conferência de serviços preliminar permitiu ao Palermo reafirmar sua disponibilidade para um compromisso conjunto na construção de um estádio moderno e funcional, em benefício de toda a comunidade”, declarou o diretor executivo do Palermo, Giovanni Gardini.

“Estamos orgulhosos de apoiar o clube e a prefeitura na criação de um novo lar para os torcedores e para a cidade de Palermo. O novo Estádio Renzo Barbera será um ponto de referência nacional e internacional, e um modelo de desenvolvimento sustentável. Será um ícone durante as partidas e permanecerá ativo todos os dias”, comentou Silvia Prandelli, Diretora Sênior da Populous Itália.