Chegou a hora de brilhar! O palco do Mundial de Clubes de 2025 está pronto para Estevão se anunciar como craque antes de trocar Palmeiras pelo Chelsea

O jovem atacante já é referência do Verdão, convocado para seleção... e antes de sair para a Inglaterra terá uma última grande missão

Um dos enredos mais cativantes do renovado e expandido Mundial de Clubes serão das joias presentes no torneio, jovens e ação em busca de mostrar do que são capazes. Estevão, do Palmeiras, é um deles, mas seu futuro já está decidido e sua reputação como craque parece bem encaminhada.

O atacante de 18 anos se juntará ao Chelsea nos próximos meses, concluindo uma transferência de cerca de R$ 222 milhões dos alviverdes para Stamford Bridge, que foi acordada no ano passado, e ele gerou bastante entusiasmo do outro lado do Atlântico.

No entanto, a grande maioria dos fãs dos Blues só viu a habilidade óbvia do jovem em momentos esporádicos - através de clipes virais nas redes sociais e compilações no YouTube. No Mundial de Clubes, o palco está montado para Estevão mostrar ao Chelsea e a todos os outros exatamente do que ele é capaz. E deste assunto, o palmeirense conhece muito!