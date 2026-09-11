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CM Grafica Juventus Kolo Muani Woltemade 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Padovano: "Juventus, eis como vejo Kolo Muani e Woltemade"

Juventus
N. Woltemade
R. Kolo Muani

Michele Padovano, ex-atacante da Juventus, opinou sobre a Juve atual, em especial no que diz respeito às escolhas de Luciano Spalletti em relação ao ataque da Juventus. Em entrevista ao La Stampa, o ex-jogador nascido em 1966 explica: "Estou de acordo com o que Spalletti disse no fim da partida contra o Milan, eu também estou no time de Kolo Muani, porque ele já jogou seis meses em Turim e essa passagem foi extremamente positiva. Infelizmente, ele não foi preciso ao aproveitar as chances que teve, mas tenho certeza de que vai desencantar. Pessoalmente, estou convencido de que é preciso ter paciência, no fim do campeonato faremos as contas".

  • E mais: "Woltemade? Na minha opinião, ele e o francês podem jogar juntos, vejo os dois como complementares. O ex-Newcastle poderia se movimentar pela meia porque tecnicamente é muito forte e tem uma grande visão de jogo, poderia dar muitas assistências para Kolo Muani".


    Padovano jogou pela Juventus por dois anos e meio, de julho de 1985 a novembro de 1997, com um total de 63 jogos, 18 gols, um Scudetto, duas Supercopas da Itália, uma Champions League, um Mundial Interclubes e uma Supercopa da Europa.


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