Padovano: "Juventus, eis como vejo Kolo Muani e Woltemade"

E mais: "Woltemade? Na minha opinião, ele e o francês podem jogar juntos, vejo os dois como complementares. O ex-Newcastle poderia se movimentar pela meia porque tecnicamente é muito forte e tem uma grande visão de jogo, poderia dar muitas assistências para Kolo Muani".





Padovano jogou pela Juventus por dois anos e meio, de julho de 1985 a novembro de 1997, com um total de 63 jogos, 18 gols, um Scudetto, duas Supercopas da Itália, uma Champions League, um Mundial Interclubes e uma Supercopa da Europa.



