Ousmane Dembele revela os apelidos incríveis que estrelas do PSG deram a Khvicha Kvaratskhelia

Kvaratskhelia rapidamente se firmou como uma peça vital no PSG após sua transferência de alto impacto do Napoli. Suas atuações impressionantes já lhe renderam vários apelidos elogiosos de seus novos companheiros.

Falando em uma entrevista conjunta com Kvaratskhelia e Fabian Ruiz para The Athletic, Dembele esclareceu o status do georgiano dentro do elenco. O atacante francês aproveitou a oportunidade para fazer uma homenagem elogiosa ao seu companheiro de ataque.