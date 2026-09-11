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Ousmane Dembele revela os apelidos incríveis que estrelas do PSG deram a Khvicha Kvaratskhelia
Kvaratskhelia deixa sua marca em Paris
Kvaratskhelia rapidamente se firmou como uma peça vital no PSG após sua transferência de alto impacto do Napoli. Suas atuações impressionantes já lhe renderam vários apelidos elogiosos de seus novos companheiros.
Falando em uma entrevista conjunta com Kvaratskhelia e Fabian Ruiz para The Athletic, Dembele esclareceu o status do georgiano dentro do elenco. O atacante francês aproveitou a oportunidade para fazer uma homenagem elogiosa ao seu companheiro de ataque.
- Getty Images Sport
Dembélé revela apelidos do vestiário
Dembélé deixou claro o quanto Kvaratskhelia é valorizado na capital francesa. O ponta elogiou a bagagem europeia do companheiro de equipe e o enorme impacto dele no time.
"Ele é um jogador incrível, um dos melhores pontas, um dos melhores jogadores do mundo", explicou Dembélé. "No ano passado, ele fez uma temporada incrível, é muito, muito importante para nós. Ele tem muitos apelidos, nós o chamamos aqui de 'The Best' ou 'Kvaradona'."
Abraçando a comparação com Maradona
Quando foi perguntado sobre a sua preferência, Kvaratskhelia não hesitou em escolher "Kvaradona". O apelido mantém uma ligação especial com sua passagem bem-sucedida pelo Napoli, onde a lenda argentina segue sendo um ícone absoluto.
"O meu favorito é Kvaradona", admitiu. "Tenho muito orgulho de ter jogado no Napoli. Quando me chamam assim, é um privilégio e também uma pressão, porque, quando comparam você a um dos melhores jogadores da história do futebol, é realmente difícil lidar com isso. Ninguém pode ser comparado a [Diego] Maradona, mas é um prazer."
- AFP
Em busca da maior glória europeia
O PSG iniciou recentemente a defesa do título da Liga dos Campeões com uma sonora vitória por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava. Naquela partida, Dembele contribuiu com dois gols e duas assistências, enquanto Ferran Torres marcou seu primeiro hat-trick pelo PSG e Ruiz também deixou o dele.
Agora, o time volta suas atenções para a Ligue 1, competição na qual teve um início de temporada decepcionante, com apenas dois pontos conquistados nas três primeiras partidas. O PSG enfrentará o Brest fora de casa neste fim de semana.
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