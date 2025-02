Ousmane Dembélé finalmente deslanchou no PSG, mas ainda tem que se provar para estar na elite do futebol

O atacante francês vive uma fase eletrizante desde o início do ano e, enfim, parece pronto para explorar todo o seu potencial

Ousmane Dembélé pode muito bem ser considerado a pior contratação da história do Barcelona. Contratado do Borussia Dortmund por impressionantes €135 milhões de euros no verão europeu de 2017 para substituir Neymar, ele nunca chegou perto de emular o brasileiro. O alto preço rapidamente se transformou em um peso sobre seus ombros.

Após seis temporadas decepcionantes, marcadas por apenas 24 gols na La Liga e mais de 100 jogos perdidos por lesões, o Barça decidiu minimizar o prejuízo e o vendeu ao Paris Saint-Germain por apenas €50 milhões de euros. Foi um desfecho constrangedor para os gigantes espanhóis, mas a saída do francês passou longe de ser sentida.

Sem a "criança problemática", o Barcelona parecia melhor. E não foi surpresa quando Dembélé teve um início discreto no Parque dos Príncipes. Embora tenha terminado sua temporada de estreia no PSG em boa fase sob o comando de Luis Enrique, marcou apenas seis gols em 41 partidas. Em entrevista ao Le Parisien, ele admitiu que a Ligue 1 se tornou "muito mais forte do que quando saí".

Muitos já o consideravam um jogador talentoso, mas sem o foco necessário para chegar ao topo. No entanto, algo mudou nesta temporada. Aos 27 anos, Dembélé finalmente está se mostrando um diferencial consistente, ajudando o PSG a recuperar sua força e, se mantiver essa evolução, pode garantir um lugar entre os melhores do mundo.