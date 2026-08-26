A decisão foi tomada depois que Dembele saiu diretamente dos compromissos com a seleção na Copa do Mundo, sem uma pausa adequada ou uma pré-temporada completa com o PSG. Desde então, o clube o recolocou gradualmente em ação em partidas oficiais, usando-o a partir do banco contra o Aston Villa na Supercopa da Uefa e o Lens no Trophée des Champions. No entanto, depois de começar como titular contra o Rennes e ser substituído no intervalo, o clube interveio para controlar seus minutos e evitar o risco de esgotamento ou lesão.