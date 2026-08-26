AFP
Traduzido por
Ousmane Dembélé é poupado pelo PSG e está fora do duelo com o Lille para controle de carga de trabalho
Programa de descanso organizado cuidadosamente
Dembélé vai desfalcar o PSG na próxima viagem a Lille pela Ligue 1, enquanto o clube trabalha para restaurar sua condição física após um intenso calendário de verão. A decisão foi tomada em comum acordo entre o técnico Luis Enrique e o departamento de futebol liderado por Luis Campos. O ponta, peça-chave da equipe, recebeu uma licença temporária para recarregar as energias e recuperar o ritmo de jogo antes de uma desgastante sequência de partidas no outono.
- Getty Images Sport
Comunicado oficial do clube divulgado
O PSG agiu rapidamente para esclarecer a situação do atacante, divulgando uma atualização oficial em seus canais oficiais de comunicação: "Em acordo com o treinador e o departamento de futebol, foi decidido que Ousmane Dembele terá alguns dias de folga nos próximos dias. Ele retornará aos treinamentos com o restante do elenco na próxima segunda-feira."
Preparação para a pré-temporada interrompida
A decisão foi tomada depois que Dembele saiu diretamente dos compromissos com a seleção na Copa do Mundo, sem uma pausa adequada ou uma pré-temporada completa com o PSG. Desde então, o clube o recolocou gradualmente em ação em partidas oficiais, usando-o a partir do banco contra o Aston Villa na Supercopa da Uefa e o Lens no Trophée des Champions. No entanto, depois de começar como titular contra o Rennes e ser substituído no intervalo, o clube interveio para controlar seus minutos e evitar o risco de esgotamento ou lesão.
- PsnewZ
Opções alternativas para o ataque disponíveis
A ausência temporária do ponta abre a porta para Ferran Torres liderar o ataque após sua crucial atuação de dois gols em Rennes. Enrique tem a profundidade de ataque necessária para rodar seu elenco de forma eficaz sem comprometer a condição física de seus jogadores principais. Ainda assim, o atual campeão francês precisará de uma atuação coletiva firme quando visitar o Stade Pierre-Mauroy neste fim de semana.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.