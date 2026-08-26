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Adhe Makayasa

Traduzido por

Ousmane Dembélé é poupado pelo PSG e está fora do duelo com o Lille para controle de carga de trabalho

O. Dembele
PSG
Lille x PSG
Lille
Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain confirmou que o atacante estrela Ousmane Dembele terá um breve período de descanso para controlar sua alta carga física após um verão exigente. Como consequência, o internacional francês está fora do próximo jogo da Ligue 1 contra o Lille, antes de retornar aos treinos com o grupo na próxima segunda-feira de manhã, em Paris.

  • Programa de descanso organizado cuidadosamente

    Dembélé vai desfalcar o PSG na próxima viagem a Lille pela Ligue 1, enquanto o clube trabalha para restaurar sua condição física após um intenso calendário de verão. A decisão foi tomada em comum acordo entre o técnico Luis Enrique e o departamento de futebol liderado por Luis Campos. O ponta, peça-chave da equipe, recebeu uma licença temporária para recarregar as energias e recuperar o ritmo de jogo antes de uma desgastante sequência de partidas no outono.

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  • Paris Saint-Germain Training Session and Press Conference - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

    Comunicado oficial do clube divulgado

    O PSG agiu rapidamente para esclarecer a situação do atacante, divulgando uma atualização oficial em seus canais oficiais de comunicação: "Em acordo com o treinador e o departamento de futebol, foi decidido que Ousmane Dembele terá alguns dias de folga nos próximos dias. Ele retornará aos treinamentos com o restante do elenco na próxima segunda-feira."

  • Preparação para a pré-temporada interrompida

    A decisão foi tomada depois que Dembele saiu diretamente dos compromissos com a seleção na Copa do Mundo, sem uma pausa adequada ou uma pré-temporada completa com o PSG. Desde então, o clube o recolocou gradualmente em ação em partidas oficiais, usando-o a partir do banco contra o Aston Villa na Supercopa da Uefa e o Lens no Trophée des Champions. No entanto, depois de começar como titular contra o Rennes e ser substituído no intervalo, o clube interveio para controlar seus minutos e evitar o risco de esgotamento ou lesão.

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    Opções alternativas para o ataque disponíveis

    A ausência temporária do ponta abre a porta para Ferran Torres liderar o ataque após sua crucial atuação de dois gols em Rennes. Enrique tem a profundidade de ataque necessária para rodar seu elenco de forma eficaz sem comprometer a condição física de seus jogadores principais. Ainda assim, o atual campeão francês precisará de uma atuação coletiva firme quando visitar o Stade Pierre-Mauroy neste fim de semana.

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