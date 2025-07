Otávio, Marcel Ruiz, Nelson Deossa e as oito opções para substituir Richard Ríos no Palmeiras

Com a iminente saída de Richard Ríos para o Benfica, a GOAL lista possíveis substitutos para reforçar o meio-campo do Palmeiras

A iminente venda de Richard Ríos ao Benfica, que renderá 21 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões) ao Palmeiras — dono de 70% dos direitos do jogador — abre uma lacuna importante no meio-campo e acende o sinal de alerta na diretoria alviverde. Apesar do valor expressivo da negociação, o clube não pretende fazer um investimento na mesma proporção para repor a saída do colombiano.

Lucas Evangelista, contratado no fim do Campeonato Paulista justamente como substituto de Ríos, tem iniciado bem sua trajetória no clube, inclusive marcando seu primeiro gol na vitória sobre o Atlético-MG. Ainda assim, a comissão técnica admite a necessidade de manter o elenco competitivo com mais uma peça para a função de segundo volante.

Abel Ferreira foi direto ao tratar do tema: “Vamos à procura, se conseguirmos, de uma reposição dentro daquilo que são nossos padrões. Se vier, tudo bem. Se não vier, vamos arranjar soluções internamente.”

Mesmo com a confiança em Evangelista, a saída de Ríos impacta a estrutura do meio-campo. Pensando nisso, a GOAL lista possíveis nomes que poderiam reforçar o setor no Palmeiras.