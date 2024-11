Com 47 pontos e a reta final do Campeonato Brasileiro pela frente, o clube segue na briga pela vaga

A três jogos do fim, o Campeonato Brasileiro entra em sua fase decisiva, e o Bahia segue com chances reais de conquistar uma vaga para a próxima edição da Libertadores. Com 47 pontos atualmente, o Tricolor está muito perto de alcançar seu objetivo, mas precisa de mais resultados positivos para garantir sua presença nos principais palcos do continente.