Os maiores públicos do Mundial de Clubes 2025

Confira o público das partidas da competição em comparação com a capacidade dos estádios nos Estados Unidos

A primeira edição do Mundial de Clubes com 32 equipes já começou a escrever sua história dentro e fora das quatro linhas — e as arquibancadas são parte fundamental desse enredo. A média de público na rodada inaugural da competição tem sido positiva, ainda que alguns assentos vazios tenham chamado atenção.

O Hard Rock Stadium, por exemplo, recebeu mais de 60 mil pessoas para a estreia do torneio em Miami, mostrando que o futebol está longe de ser apenas “soccer” nos Estados Unidos.

Mesmo com estádios de grande capacidade, como o Rose Bowl, MetLife e Bank of America Stadium, a ocupação oscilou de acordo com o apelo das equipes em campo. Confrontos com clubes de mais apelo como PSG x Atlético de Madrid e Palmeiras x Porto lideraram em presença de torcedores, enquanto jogos entre times de menor expressão internacional tiveram públicos mais tímidos.

Mais artigos abaixo

Ainda assim, o torneio mostrou potencial para crescer nas arquibancadas conforme o mata-mata se aproxima e as grandes histórias do futebol mundial começam a se desenhar em território norte-americano. Abaixo, veja o levantamento realizado pela GOAL.