Troféu Brasileirão Série ALucas Figueiredo/CBF
Ricardo Lucas

Os clubes com mais vice-campeonatos na história do Brasileirão

Internacional é o recordista com certa vantagem, seguido por Santos; Palmeiras entrou no Top-3 após 2025

Vice-campeão nas duas mais recentes edições do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entrou no Top 3 dos clubes que mais vezes “bateram na trave” na disputa do título brasileiro.

Em 2024, os alviverdes perderam a corrida para o Botafogo; agora, em 2025, o Flamengo ficou com o título. Desta forma, os alviverdes chegaram a marca de seis vice-campeonatos na história dos Brasileirões, igualando a marca do São Paulo.

Confira, abaixo, quais são os clubes mais vezes vice-campeões do Campeonato Brasileiro.

  • Patrick Internacional Corinthians Brasileirão 25 02 2021Ricardo Duarte/SC Internacional

    1Internacional - 9 vices

    O Internacional foi vice do Brasileirão em nove oportunidades (1967, 1968, 1987, 1988, 2005, 2006, 2009, 2020, 2022).

  • Jorge Sampaoli treino Santos 2019Ivan Storti/Santos FC

    2Santos - 8 vices

    Oito vezes campeão do Campeonato Brasileiro, o Santos bateu na trave por oito vezes, sendo vice nas edições de 1959, 1966, 1983, 1995, 2003, 2007, 2016 e 2019.

  • Palmeiras v Botafogo - Brasileirao 2024Getty Images Sport

    3Palmeiras - 6 vices

    Maior campeão do Brasileirão com 12 conquistas, o Verdão foi vice-campeão nas edições de 1970, 1978, 1997, 2017, 2024 e 2025.

  • Pato Kaká Ganso Souza Sao Paulo Vitoria Brasileirao 08102014Getty

    4São Paulo - 6 vices

    Hexacampeão brasileiro, o São Paulo também ficou com o vice por seis vezes (1971, 1973, 1981, 1989, 1990 e 2014).

  • Lucas Pratto Atlético-MG São Paulo 29072015Bruno Cantini/Atlético-MG/Divulgação

    5Atlético-MG - 5 vices

    O Galo ficou com o vice-campeonato brasileiro nas edições de 1977, 1980, 1999, 2012 e 2015.

  • Cuca Cruzeiro 2010Getty Images

    6Cruzeiro - 5 vices

    O Cruzeiro ficou com o vice-campeonato nas edições de 1969, 1974, 1975, 1998 e 2010.

  • Dida - Grêmio 20131023Jefferson Bernardes/Agência Preview

    7Grêmio - 4 vices

    O Imortal venceu a competição duas vezes, e ficou com o vice em quatro oportunidades (1982, 2008, 2013 e 2023).

  • Arthurzinho Vasco Tuna Luso Brasileirão 1984Reprodução

    8Vasco - 4 vices

    Tetracampeão brasileiro, o Vasco ficou com o vice-campeonato nas edições de 1965, 1979, 1984 e 2011.

  • 9Botafogo - 3 vices

    Tricampeão do Campeonato Brasileiro, o Glorioso ficou com o vice-campeonato nas edições de 1962, 1972 e 1992.

  • 10Corinthians - 3 vices

    Com sete títulos da competição, o Corinthians foi vice-campeão nas edições de 1976, 1994 e 2002.

  • Gabigol Pedro Flamengo 2021Getty Images

    11Flamengo - 3 vices

    Eneacampeão da competição, o Flamengo ficou com o vice nas edições de 1964, 2018 e 2021.

  • 12Bahia - 2 vices

    A equipe baiana foi vice-campeã do Brasileirão nas edições de 1961 e 1963.

  • 13Fortaleza - 2 vices

    Apesar de ainda não ter conquistado o Brasileirão, o Fortaleza ficou com o vice-campeonato nas edições de 1960 e 1968.

  • Guarani 1986 BrasileirãoReprodução

    14Guarani - 2 vices

    O Bugre foi vice-campeão brasileiro em duas edições seguidas: 1986 e 1987.

  • Romário Vasco x São Caetano Copa João Havelange 2000Getty Images

    15São Caetano - 2 vices

    Assim como o Bugre, o Azulão foi vice em duas edições seguidas do Campeonato Brasileiro: 2000 e 2001.

  • 16Athletico-PR - 1 vice

    O Furacão ficou com o vice-campeonato brasileiro na edição de 2004.

  • 17Bangu - 1 vice

    Atualmente sem divisão no futebol nacional, o Bangu já foi vice da Série A, na edição de 1985.

  • 18RB Bragantino - 1 vice

    Na edição de 1991 do Brasileirão, o Bragantino ficou com o vice-campeonato após perder a final para o São Paulo.

  • 19Náutico - 1 vice

    Na edição de 1967 da competição, o Timbu ficou com o vice-campeonato.

  • 20Portuguesa - 1 vice

    Atualmente sem divisão no Brasileirão, a Portuguesa foi vice-campeã da competição na edição de 1996.

  • 21Vitória - 1 vice

    O Rubro-Negro Baiano ficou com o vice-campeonato do Brasileirão na edição de 1996.

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0