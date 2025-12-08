Os clubes com mais vice-campeonatos na história do Brasileirão

Vice-campeão nas duas mais recentes edições do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entrou no Top 3 dos clubes que mais vezes “bateram na trave” na disputa do título brasileiro.
Em 2024, os alviverdes perderam a corrida para o Botafogo; agora, em 2025, o Flamengo ficou com o título. Desta forma, os alviverdes chegaram a marca de seis vice-campeonatos na história dos Brasileirões, igualando a marca do São Paulo.
Confira, abaixo, quais são os clubes mais vezes vice-campeões do Campeonato Brasileiro.
