Os 10 reforços da Eredivisie que mais decepcionaram nesta temporada

Depois de várias temporadas impressionando no gol do Sparta Rotterdam, Nick Olij (30) estava pronto para dar um passo adiante. E foi o que aconteceu: por uma taxa de transferência de três milhões de euros, ele se transferiu para o PSV, atual campeão nacional. Lá, ele enfrentaria a concorrência de outra contratação: Matěj Kovár.

O técnico Peter Bosz decidiu, no início da temporada, dar preferência a Kovár como goleiro titular. Poucas pessoas, porém, esperavam que demorasse até 23 de abril para que Olij finalmente pudesse fazer sua estreia pela equipe principal do time de Eindhoven. Antes disso, ele ficou no banco do PSV por 28 partidas e também ficou fora por alguns meses devido a uma lesão na virilha. Aliás, aquela única partida em 23 de abril contra o PEC Zwolle foi a única participação de Olij nesta temporada.