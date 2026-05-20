A temporada 2025/26 da VriendenLoterij Eredivisie chegou ao fim e, por isso, é hora de fazer um balanço. No início desta semana, já analisamos as contratações que mais se destacaram em sua primeira temporada na Eredivisie, mas é claro que também há o outro lado da moeda. Quais foram as contratações mais decepcionantes? O Voetbalzone faz uma lista.
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Os 10 reforços da Eredivisie que mais decepcionaram nesta temporada
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10. Nick Olij (PSV)
Depois de várias temporadas impressionando no gol do Sparta Rotterdam, Nick Olij (30) estava pronto para dar um passo adiante. E foi o que aconteceu: por uma taxa de transferência de três milhões de euros, ele se transferiu para o PSV, atual campeão nacional. Lá, ele enfrentaria a concorrência de outra contratação: Matěj Kovár.
O técnico Peter Bosz decidiu, no início da temporada, dar preferência a Kovár como goleiro titular. Poucas pessoas, porém, esperavam que demorasse até 23 de abril para que Olij finalmente pudesse fazer sua estreia pela equipe principal do time de Eindhoven. Antes disso, ele ficou no banco do PSV por 28 partidas e também ficou fora por alguns meses devido a uma lesão na virilha. Aliás, aquela única partida em 23 de abril contra o PEC Zwolle foi a única participação de Olij nesta temporada.
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9. Jens Toornstra (Sparta Rotterdam)
Jens Toornstra joga na Eredivisie desde o início de sua carreira. Após passagens bem-sucedidas pelo ADO Den Haag, FC Utrecht (duas vezes) e Feyenoord, o meio-campista, hoje com 37 anos, assinou contrato sem custo de transferência com o Sparta Rotterdam no verão passado.
Mas sua passagem pelo Het Kasteel, até agora, provavelmente não tem sido exatamente o que ele esperava. Toornstra disputou vinte partidas nesta temporada, das quais apenas doze como titular. Ele ainda tem contrato com o Sparta até o ano que vem, mas não está descartado que ele retorne neste verão, por exemplo, ao ADO, clube de sua infância.
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8. Marko Pjaca (FC Twente)
As expectativas eram altas quando o FC Twente causou sensação no verão passado com a contratação de Marko Pjaca, que estava sem clube. O ponta, que já havia jogado pela Juventus, entre outros times, já contava com 28 partidas pela seleção croata e até havia entrado em campo na final da Copa do Mundo de 2018.
Inicialmente, Pjaca era titular regular em Enschede, mas ao longo da temporada foi cada vez mais relegado a um papel de reserva. No total, disputou 29 partidas oficiais pelo Twente, das quais apenas oito como titular, marcando dois gols e dando duas assistências. Números decepcionantes para um atacante do seu calibre.
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7. Cyle Larin (Feyenoord)
Por falar em jogadores com muitas partidas pela seleção: Cyle Larin já havia disputado 86 partidas pela seleção canadense quando o Feyenoord o contratou por empréstimo do RCD Mallorca na última temporada. O atacante aumentou ainda mais a pressão sobre si mesmo ao escolher a camisa número dez em Roterdã.
No entanto, sua passagem pelo Feyenoord foi muito decepcionante: quinze partidas, das quais três como titular, um gol e uma assistência. No início de fevereiro, decidiu-se rescindir o contrato de empréstimo antecipadamente. Larin voltou para o Mallorca, para em seguida ser emprestado novamente ao Southampton. Na Inglaterra, ele está se saindo muito melhor, com 9 gols e 1 assistência em 22 partidas.
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6. Davy van den Berg (FC Utrecht)
Davy van den Berg impressionou na última temporada pelo PEC Zwolle e, por isso, deu um passo adiante, transferindo-se para o FC Utrecht. Sem custo de transferência, o jogador de 26 anos, natural de Uden, mudou-se para a cidade de Utrecht, onde enfrentou forte concorrência no meio-campo.
Ele não conseguiu vencer essa disputa, em parte devido a lesões. Van den Berg disputou apenas nove partidas (das quais duas como titular) pelo Utrecht, marcando um gol. No último inverno, ele foi emprestado até o final desta temporada ao Luton Town, que, além disso, tem a opção de comprá-lo definitivamente.
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5. Sébastien Haller (FC Utrecht)
Mais uma contratação do FC Utrecht. Bem, Sébastien Haller (31) já era conhecido no clube há algum tempo, mas no verão do ano passado o time de Utrecht o contratou definitivamente do Borussia Dortmund. Haller era o principal atacante previsto na equipe do técnico Ron Jans, mas não conseguiu se destacar.
Em 31 partidas oficiais, o jogador da seleção da Costa do Marfim marcou apenas uma vez nesta temporada. O contrato de Haller expira neste verão, o que faz com que sua segunda passagem pelo Utrecht pareça terminar de forma um tanto dolorosa.
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4. James McConnell (Ajax)
Após a saída de Jordan Henderson no ano passado, o Ajax precisou procurar um novo meio-campista de contenção. O técnico John Heitinga ainda se lembrava de alguém com quem havia trabalhado intensamente quando era assistente técnico do Liverpool: James McConnell.
O britânico foi emprestado pelo Liverpool, mas sua passagem por Amsterdã foi muito decepcionante. Em parte devido a lesões, McConnell disputou apenas sete partidas pelo Ajax, sendo duas como titular. No último inverno, foi decidido que ele retornaria ao Liverpool.
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3. Gonçalo Borges (Feyenoord)
No verão passado, o Feyenoord abriu os bolsos para contratar o novo lateral-esquerdo que tanto desejava: Gonçalo Borges foi adquirido do FC Porto por dez milhões de euros. Com isso, ele se tornou, junto com Sem Steijn, a contratação mais cara da história do clube de Roterdã.
Mas, pouco menos de um ano depois, pode-se concluir que a união entre o Feyenoord e o português de 25 anos ainda não é feliz. Borges disputou dezoito partidas pela equipe do técnico Robin van Persie, sendo oito como titular. Nelas, marcou apenas três gols e deu uma assistência.
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2. Raúl Moro (Ajax)
O Ajax também desembolsou uma quantia considerável no ano passado por um jogador que não conseguiu se destacar: Raúl Moro. O pequeno ponta-esquerda, que já estava na mira do clube da capital há algum tempo, foi contratado por onze milhões de euros, vindo do Real Valladolid.
As expectativas eram altas, mas Moro nunca conseguiu impressionar. No último inverno, quando foi vendido por cinco milhões de euros ao Osasuna, ele somava 21 partidas, 1 gol e 2 assistências. Curiosamente, esse único gol foi marcado contra os amadores do Excelsior Maassluis na Eurojackpot KNVB Beker. Aliás, Moro (23) também ainda não teve muito sucesso no Osasuna: em treze partidas, ele não passou de duas assistências.
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1. Raheem Sterling (Feyenoord)
No verão passado, o Feyenoord surpreendeu a todos com a maior contratação da temporada ao contratar Raheem Sterling, que estava sem clube. O ponta britânico causou furor durante anos no Liverpool, Manchester City, Chelsea e Arsenal, além de ter disputado 82 partidas pela seleção.
Mas Sterling, de 31 anos, não conseguiu corresponder às altíssimas expectativas. Ele disputou oito partidas pelo Feyenoord nesta temporada, nas quais registrou apenas uma assistência. Seu contrato no De Kuip expira neste verão, embora oFR12.nl tenha noticiado na semana passada que o Feyenoord está tentando mantê-lo para a próxima temporada. Se isso der certo, resta torcer para que Sterling consiga conquistar o coração dos torcedores do Feyenoord na próxima temporada.