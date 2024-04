Open bar de Gabriel no Arsenal a Ederson e mais: como os brasileiros podem decidir título da Premier League

A reta final do Campeonato Inglês está emocionante, e alguns brasileiros ainda podem ser decisivos

Desde que o primeiro jogador brasileiro vestiu a camisa de um time inglês, apenas em 1987 com Mirandinha no Newcastle, a Premier League foi vendo a importância dos tupiniquins aumentando década após década. Nas temporadas mais recentes, atletas nascidos no Brasil foram protagonistas de títulos e garantiram lugar cativo como ídolos de clubes importantes.

Esta história seguirá sendo escrita em 2023/24. A corrida pelo troféu da atual edição da Premier League está emocionante: o Manchester City continua favorito a manter sua hegemonia, mas o Arsenal tem fome para acabar com seu jejum de títulos enquanto o Liverpool busca um milagre para dar o final perfeito na despedida do técnico Jurgen Klopp.

Ainda que nesta temporada os protagonistas não estejam sendo os brasileiros, jogos importantes estão aí na agenda à espera de um grande feito. Quais dos jogadores nascidos em nosso país podem ajudar a decidir os rumos desta Premier League? É o que vamos listar abaixo.

