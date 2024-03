Qual a opção de compra do Corinthians no contrato de empréstimo de Cacá?

Zagueiro pertence ao Tokushima Vortis, do Japão, e vai assinar empréstimo com o Corinthians até dezembro de 2024

O zagueiro Cacá chegou a São Paulo na noite dessa terça-feira (5) para assinar contrato de empréstimo com o Corinthians até dezembro de 2024. A opção de compra estabelecida no vínculo é de US$ 3,5 milhões (R$ 17,4 milhões na cotação atual), como soube a GOAL.

O valor, a princípio, seria de US$ 2,5 milhões (R$ 12,4 milhões), mas os japoneses só aceitaram liberá-lo com um aumento na quantia pré-fixada no compromisso. O jogador vai realizar exames médicos e assinar o contrato nesta quarta-feira (6).

Cacá foi contratado pelo Corinthians a pedido do técnico António Oliveira, que queria mais um jogador para a posição no atual elenco. A chegada do atleta era uma tentativa para a disputa do Campeonato Paulista, mas com a eliminação no Estadual, ele só ficará à disposição para Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana.

