Onde ver o jogo do Fluminense hoje

Saiba quem fica com a transmissão do próximo jogo do Flu

O Fluminense encara o Borussia Dortmund nesta terça-feira (17), às 13h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo F do Mundial de Clubes da Fifa de 2025, que está sendo disputado nos Estados Unidos. O jogo será no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Entre junho e julho deste ano, os olhos do Flu estão inteiramente voltados à Copa do Mundo de Clubes, e seus jogos contam com variadas opções de transmissão. No calendário nacional, a equipe ainda disputa o Brasileirão, a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil, que geram bastante dúvida ao torcedor sobre onde assistir ao jogo.

Abaixo, a GOAL traz todas as informações de transmissão sobre os jogos do Tricolor em suas competições de 2025.