Onde ver o jogo do Botafogo hoje

Confira abaixo qual será o próximo jogo do Glorioso e onde assisti-lo ao vivo

O Botafogo visita o Racing nesta quinta-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana 2025. O jogo será no El Cilindro, em Avellaneda, com transmissão ao vivo na TV e na internet.

O Campeonato Carioca é disputado entre os dias 11 de janeiro e 26 de março, com uma vasta cobertura de transmissões de diferentes plataformas, incluindo as redes Globo e Bandeirantes - em sinal aberto, fechado, nos streamings e no pay-per-view -, e o Canal GOAT (Youtube). Já na Recopa, o Glorioso se classificou à decisão após ganhar a Copa Libertadores de 2024, enquanto a equipe argentina foi campeã da última edição da Sul-Americana, e os duelos são do Grupo Disney, via ESPN e Disney+.

Hoje, a GOAL apresenta qual será a transmissão do próximo compromisso do Botafogo e onde assistir aos jogos do Campeonato Carioca e das competições da Conmebol nas diferentes plataformas.