Onde ver o jogo do Bahia hoje

Saiba como acompanhar o próximo confronto do Tricolor de Aço

The Strongest e Bahia se enfrentam nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, pelo jogo de ida da Pré-Libertadores 2025.

Nesta temporada, acompanhar o Bahia será uma experiência diversificada, já que o time inicia o ano disputando três competições: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Libertadores, começando pela fase preliminar.

No Campeonato Baiano, a transmissão é exclusiva da TVE Bahia, tanto na TV aberta quanto no YouTube. Já na Libertadores, os direitos de transmissão no streaming são compartilhados entre Disney+ e Paramount+.

A Copa do Nordeste é a competição com maior variedade de transmissões, sendo exibida por SBT (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Disney+ (streaming) e Premiere (pay-per-view).

