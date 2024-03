Onde comprar a nova camisa 2024 da seleção brasileira? Qual é o preço?

Uniforme estampa o escudo no centro do peito após 20 anos e já tem data de estreia definida

A Nike anunciou as novas camisas da seleção brasileira na manhã desta segunda-feira (18). Através do X, a fornecedora de material esportivo da CBF divulgou os uniformes que serão utilizados pelas equipes masculina e feminina, que já serão estreados na Data FIFA de março.

Além do símbolo que retorna ao centro do peito, algo que não se via desde 2004, o manto ainda recebe novos detalhes como marcas d’água que remetem à fauna e à flora do Brasil. Também conta com mudanças na gola e nas mangas, com nova estampa e formato.