Onde comprar a nova camisa 2024 do Palmeiras? Qual é o preço?

Puma lança uniforme em comemoração aos 110 anos do clube

Com a campanha entitulada "O que nos torna família", a Puma lançou os novos uniformes HOME e AWAY do Palmeiras para a temporada 2024, quando o clube comemora 110 anos de história em 26 de agosto. A tradicional camisa verde estreará no clássico contra o Santos, no domingo, 28, às 18h (de Brasília), no Allianz Parque, valendo a terceira rodada do Campeonato Paulista.

O lançamento traz o sentimento de pertencimento, de luta e de amor da torcida alviverde, e conta com alguns detalhes em dourado e marcas d'água de antigos escudos do clube.