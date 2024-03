Onde assistir a XV de Piracicaba x Portuguesa Santista ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Paulistão A2

Confronto decisivo vale vaga na semifinal da segunda divisão de São Paulo; veja os detalhes e onde assistir

XV de Piracicaba e Portuguesa Santista se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final da Série A2 do Campeonato Paulista nesta quarta-feira (27), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Barão de Serra Negra, no interior de São Paulo. A transmissão ao vivo da partida será por conta do canal Futebol Paulista, no Youtube (clique aqui e veja a programação completa).

O confronto de ida terminou com vitória da Briosa por 3 a 2. Jogando no Ulrico Mursa, em Santos, um gol aos 46 minutos do segundo tempo sacramentou a vantagem para o time da baixada.

Um empate já garante a Portuguesa Santista nas semifinais do Paulistão A2, embora encare uma missão difícil decidindo fora de casa. A equipe se classificou em 5º lugar da tabela na primeira fase, com seis vitórias nos 15 jogos disputados, e ainda carrega um retrospecto positivo nos últimos jogos, tendo triunfado em quatro e perdido apenas um de suas últimas sete partidas no torneio.

Ao mesmo tempo, qualificado no quarto lugar da tabela inicial, o XV finalizou a primeira etapa com os números de vitórias, empates e derrotas idênticos aos do rival, porém com saldo de gols superior. Por isso, decide em casa, e precisa vencer por dois gols de diferença para não levar a decisão para penalidades máximas. Apesar de ter perdido seus últimos três jogos, o time de Piracicaba ganhou o confronto entre os times pela primeira fase por 2 a 0, também no Barão de Serra Negra, palco da próxima partida.

De 2019 para cá os clubes se enfrentaram em 11 oportunidades. O XV saiu vitorioso em cinco delas, enquanto a Briosa em três, além de mais três empates.