Onde assistir a Vitória x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Baiano 2025

Com vantagem do lado tricolor, Ba-Vi define o campeão estadual neste domingo (23), às 16h (de Brasília), no Barradão; veja os detalhes

Vitória e Bahia fazem clássico eletrizante e decisivo na tarde deste domingo (23), às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pelo segundo jogo da final do Campeonato Baiano 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta, além da TVE Bahia e TV Bahêa, no Youtube (veja a programação completa).

Após perder por 2 a 0 no jogo de ida, o Rubro-Negro precisa vencer por três gols de diferença para ser campeão no tempo normal. Caso devolva a vantagem, leva a disputa para os pênaltis. A boa notícia para o Leão é que o time chega confiante após bater o Sport pela Copa do Nordeste e retomar a liderança do seu grupo. Apoiado pela torcida e forte no Barradão, o Vitória tenta desafiar a história: nunca um time que perdeu o jogo de ida do Ba-Vi por dois gols de diferença virou a final.

Do outro lado, o Bahia quer repetir o script e confirmar o título sem sustos. Com vantagem confortável e sequência invicta na temporada, o Tricolor de Aço pode até perder por um gol para levantar a taça pela 51ª vez. Rogério Ceni poupou os titulares contra o CSA, triunfou mesmo assim e agora terá força máxima à disposição para a grande final. Além do bom momento, o Esquadrão carrega um tabu a seu favor: quem venceu o primeiro jogo em finais com ida e volta do Ba-Vi, levou o título em todas as 18 vezes que isso aconteceu. Neste domingo, o Bahia tenta manter a escrita. O Vitória, quebrá-la.