Onde assistir a Venezuela x Brasil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Pré-Olímpico

Seleções duelam nesta quinta-feira (1) pela fase de grupos do torneio Pré-Olímpico; veja as prováveis escalações e onde assistir

As equipes sub-23 de Venezuela e Brasil se enfrentam pelo torneio Pré-Olímpico nesta quinta-feira (1), às 20h, em jogo válido pela quarta e última rodada do grupo A da competição. A bola rola no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, com transmissão ao vivo do SporTV (TV fechada).

A Venezuela ainda tem chance de se classificar para o quadrangular final, e no momento está em 3º lugar do grupo, com 5 pontos. Apenas uma vitória garante o país sede na próxima fase, que está invicta até aqui, mas ainda não ultrapassa o Equador em pontos.

Junto a isso, o Brasil já está classificado para o mata-mata e, independentemente do resultado, assegura o primeiro lugar no grupo A. Mesmo assim, uma vitória mantém o aproveitamento da equipe em 100%, o que é importante para o decorrer dos jogos e para a confiança do elenco de Ramon Menezes.