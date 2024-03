Onde assistir a Velo Clube x São José ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série A2 do Campeonato Paulista

Jogo de ida das quartas de final da segunda divisão paulista acontece neste sábado (23); veja os detalhes e onde acompanhar ao vivo

Velo Clube e São José-SP se enfrentam neste sábado (23), às 19h15 (horário de Brasília), em duelo que vale a ida das quartas de final do Campeonato Paulista Série A2. A partida será disputada no estádio Benitão, em Rio Claro, São Paulo, e terá transmissão ao vivo do canal Futebol Paulista no Youtube (clique aqui e confira toda a programação).

Classificado em sétimo dentre os 16 da segundona, o rubro verde teve uma campanha irregular no torneio, até chegando a três jogos de invencibilidade no início do torneio, mas também alcançando quatro sem vencer ao longo dele. Empatou o último jogo do grupo contra o Capivariano por 2 a 2 e terminou com 22 pontos, ficando à frente de Rio Claro e Noroeste, com 21.

O time de Rio Claro anunciou quatro reforços para a fase do mata-mata, entre eles o atacante Caio Mancha, que acumula passagens por clubes como Palmeiras e Portuguesa.

O São José ficou atrás apenas do São Bento, se classificando em segundo lugar. Foram 7 vitórias em 15 jogos, além de cinco empates e três derrotas. Por ter se classificado melhor, tem a vantagem de decidir em casa, mas um triunfo é essencial de qualquer forma. Apesar da excelente posição na tabela, a equipe está a seis partidas sem ganhar, sendo uma delas uma derrota para o Velo por 2 a 1, o que pode complicar a situação nas quartas de final.