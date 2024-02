Onde assistir a Treze x ABC ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), pela primeira fase da competição; veja como acompanhar na internet

O Treze, da Paraíba, recebe o ABC, de Natal, na noite desta quarta-feira (21), às 19h30 (de Brasília), no Amigão, em Campina Grande, pela primeira fase da Copa do Brasil 2024. A partida terá transmissão ao vivo do ge.com, na internet (veja a programação completa aqui). Nesta etapa da competição, a equipe do Rio Grande do Norte tem a vantagem do empate para avançar de fase por ser melhor ranqueada pela CBF.

Quer ver jogos da Copa do Brasil ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

O Galo da Paraíba vem de resultado positivo na competição Estadual. O time bateu o São Paulo Crystal por 3 a 1 no último fim de semana. Mesmo assim, o time segue fora da zona de classificação ao mata-mata do torneio. O Treze tem seis pontos conquistados em quatro jogos, três a menos que o Atlético Cajazeirense, quarto colocado.

Mais artigos abaixo

Na Copa do Nordeste a situação é diferente, já que a equipe tem quatro pontos em três jogos e está na zona de classificação ao mata-mata, no Grupo B. Diferente do ABC que, no mesmo grupo, ocupa a última posição, com apenas dois pontos conquistados.

No Estadual do Rio Grande do Norte, a equipe potiguar teve a melhor pontuação da primeira fase, com 16 pontos conquistados. O time terminou na primeira colocação do grupo B após seis jogos disputados e vai enfrentar o Santa Cruz-RN na semifinal.