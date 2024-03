Onde assistir a Tailândia x Coreia do Sul ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias da Ásia

Times se reencontram nesta terça-feira (26) brigando por vaga na Copa do Mundo; veja os detalhes

Tailândia e Coreia do Sul se enfrentam nesta terça-feira (26), às 09h30 (horário de Brasília), valendo a quarta rodada do grupo C das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. O palco da partida será o Rajamangala National Stadium, mas não contará com transmissão oficial no Brasil (veja a programação completa dos jogos). Clicando aqui, você acompanha o tempo real da partida pela GOAL.

Os mandantes vêm fazendo uma campanha relativa à expectativa, com uma vitória, um empate e uma derrota nos três jogos do grupo C. A única derrota foi na rodada inaugural, de virada por 2 a 1 para a China. O elenco conseguiu alcançar as oitavas de final da Copa da Ásia, invicto na fase de grupos e só saindo derrotado pelo Uzbequistão nas oitavas de final. Jogando em casa, eles tentarão a façanha de derrotar uma das mais qualificadas seleções asiáticas.

Embora seja líder com uma certa folga de seu grupo na fase eliminatória, a Coreia do Sul não vem tendo apresentações condizentes com o potencial de seu elenco no futebol asiático. Com duas vitórias nos dois primeiros jogos contra Singapura e China, empatou em casa por 1 a 1 o último contra a mesma Tailândia, e teve um mau desempenho na Copa da Ásia ao caírem para a Jordânia na semifinal. Mesmo assim, o elenco é superior aos outros três do grupo C e espera terminar esta fase em 1º lugar.

