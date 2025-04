Onde assistir a Sporting x Rio Ave ao vivo, na internet e na TV no Brasil e em Portugal, escalação, horário e mais da semifinal da Taça de Portugal 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (03), valendo vaga na final da competição; veja como acompanhar no Brasil e em Portugal

O Sporting CP recebe o Rio Ave na tarde desta quinta-feira (03), às 16h15 (de Brasília) e 20h15 (de Lisboa), no José Alvalade, em Lisboa, pelo jogo de ida das semifinais, a chamada meias finais, da Taça de Portugal 2024/25. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo do NSports, no YouTube. Em Portugal, o duelo é do Sport TV1 (veja a programação completa aqui).

Depois de eliminarem, respetivamente, Gil Vicente e São João de Ver, Sporting CP e Rio Ave se enfrentam em momentos distintos na temporada. O time da casa vive sua melhor fase desde a saída de Rúben Amorim para o Manchester United, somando cinco vitórias consecutivas e liderando provisoriamente o Campeonato Português, com 53 pontos. Já os visitantes, sob o comando de Petit, ex-técnico do Cuiabá no Brasil, atravessa um período difícil, com quatro derrotas nos últimos cinco jogos, ocupando a 11ª colocação, com 29 pontos.

No histórico do confronto, o Sporting CP leva vantagem, com 44 vitórias em 70 partidas, enquanto o Rio Ave venceu nove vezes e houve 17 empates. Pela Taça de Portugal, os times já duelaram cinco vezes, com três triunfos dos leões, um dos rioavistas e um empate.