Onde assistir a Sport x Retrô ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Pernambucano 2025

Título do estadual será decidido nesta quarta-feira (02), na Ilha do Retiro; veja como acompanhar e outras informações

Sport e Retrô decidem o título do Campeonato Pernambucano 2025 nesta quarta-feira (02), às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. O jogo de ida terminou com vantagem do Sport por 3 a 2. Agora, o segundo jogo terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o estado de Pernambuco), na TV aberta, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa).

O Sport entra na decisão com a vantagem do empate para conquistar o tricampeonato pernambucano. O time venceu o jogo de ida por 3 a 2 e agora decide em casa, na Ilha do Retiro, onde conta com o apoio da torcida para confirmar o 45º título estadual. Além disso, a equipe vem de um empate sem gols contra o São Paulo, no MorumBis, pela estreia do Brasileirão.

O Retrô precisa vencer para seguir sonhando com o título inédito. Caso vença por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis; se a vitória for por dois ou mais gols, a taça fica com a Fênix. O time garantiu a vaga na final após eliminar o Maguary com duas vitórias por 2 a 1 e mostrou poder de reação na ida, quando buscou o empate após estar perdendo por 2 a 0. Agora, tenta surpreender na Ilha e levar o troféu para Camaragibe.