Onde assistir a Sport x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (20), na Ilha do Retiro; veja quem transmite

Sport e Fluminense entram em campo neste domingo (20), às 15h (horário de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro feminino de 2025. O jogo será na Ilha do Retiro, em Recife, com transmissão ao vivo da TV Sport, canal do clube pernambucano no YouTube (clique aqui e confira a programação do dia).

Vice-lanterna da competição, o Leão ainda busca sua primeira vitória na elite do Brasileirão Feminino. Até o momento, foram quatro derrotas e um empate, sendo a última uma derrota por 2 a 1 de virada para o São Paulo. Em casa, a equipe tenta reverter sua situação o quanto antes.

As Guerreiras do Fluzão fazem campanha melhor na Série A, ocupando atualmente a oitava colocação da tabela — posição que garantiria vaga nas quartas de final ao fim da competição. As cariocas perderam apenas para o Cruzeiro, na segunda rodada, enquanto venceram Instituto 3B e Juventude, e empataram com Internacional e Corinthians.