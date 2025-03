Onde assistir a São Paulo x Ismaily ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil sub-17 2024

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (11), em Cotia, pela primeira fase da competição; veja os detalhes

São Paulo e Ismaily se enfrentam na tarde desta terça-feira (11), às 16h (horário de Brasília), no Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, em Cotia, pela primeira fase da Copa do Brasil sub-17. A partida não teve transmissão oficial confirmada (veja a programação completa aqui).

O São Paulo, após o vice-campeonato paulista em 2024, chega com força e experiência. Os Garotos de COtia têm 70 jogos na competição, com 45 vitórias e dois títulos no currículo (2013 e 2020). A derrota para o Santos nas finais do Paulista, em novembro de 2024, foi dura, mas o Tricolor segue determinado em 2025, com o objetivo de retomar o protagonismo nas competições de base.

Do outro lado, o Ismaily, atual campeão sul-mato-grossense sub-17, vem embalado pela conquista estadual. Para a equipe, o desafio é grande, mas a confiança adquirida ao levantar o título no Mato Grosso do Sul dá força para enfrentar o gigante paulista. O jogo único coloca o time diante de uma oportunidade única de surpreender e avançar na Copa do Brasil.