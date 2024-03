Onde assistir a São Paulo x Avaí Kindermann ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino

Equipes entram em campo nesta terça-feira (19), no CFA, em Cotia; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Avaí Kindermann se enfrentam na tarde desta terça-feira (19), às 15h (de Brasília), no CFA, em Cotia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do YouTube da São Paulo TV (veja a programação completa).

Depois de empatar com o Cruzeiro por 1 a 1 na rodada de estreia, o São Paulo busca a primeira vitória no Brasileirão feminino, assim como o Avaí Kindermann, que empatou com o RB Bragantino por 3 a 3 em casa.