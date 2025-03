Onde assistir a São Paulo x 3B da Amazônia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (27), pela 2ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O São Paulo recebe o 3B da Amazônia na tarde desta quinta-feira (27), às 15h (de Brasília), no Estádio do Canindé, em São Paulo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro feminino de 2025. A partida não teve transmissão confirmada (veja a programação completa aqui).

O São Paulo começou sua campanha com uma vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo no estádio Luso-Brasileiro. Já o 3B da Amazônia estreou com derrota pelo mesmo placar diante do Fluminense, na Arena da Amazônia.

O Campeonato Brasileiro feminino começa com 16 equipes jogando entre si em turno único. As oito mais bem colocadas avançam para a fase eliminatória, enquanto as duas piores descem para a Série A2. A fase decisiva segue o formato de mata-mata, com confrontos de ida e volta nas quartas, semifinais e final.