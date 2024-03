Onde assistir a São José x Velo Clube ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Paulista Série A2

Classificação é grande passo na disputa por vaga na primeira divisão paulista; confira onde assistir

São José e Velo Clube vão a campo pelo jogo de volta das quartas de final da Série A2 do Campeonato Paulista nesta quarta-feira (27), às 20h (horário de Brasília). A partida será realizada no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, com transmissão ao vivo do canal Futebol Paulista, no Youtube (veja aqui a programação completa dos jogos).

Jogando em casa, o clube de Rio Claro saiu na frente por 2 a 1 no jogo de ida, dependendo apenas de um empate para chegar nas semifinais. Um gol nos acréscimos do segundo tempo, diminuindo a vantagem de dois gols para a volta, deu esperança para os então visitantes à partida decisiva.

Segundo pior classificado da tabela entre os oito times das quartas de final, o Velo Clube teve um ótimo desempenho na ida e repetiu o placar que teve contra o rival durante a primeira fase. A equipe tem três vitórias, dois empates e apenas uma derrota nos últimos seis jogos, e espera repetir o aproveitamento mesmo jogando fora de casa para se aproximar mais do título ou do acesso para a primeira divisão.

Mais artigos abaixo

Apesar do início avassalador com os primeiros 12 jogos de invencibilidade na Série A2, o São José deixou o desempenho cair, viu o São Bento classificar na primeira posição da fase de pontos corridos e já acumula sua quarta derrota nos últimos quatro jogos, sendo duas delas para o Velo. Porém, a equipe confia no fator casa, onde venceu cinco de seus sete jogos na competição, para conquistar vaga nas semifinais e sonhar com o acesso.