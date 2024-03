Onde assistir a Santos x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino

Equipes vão a campo nesta sexta-feira (29), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Brasileirão feminino; confira a transmissão e outras informações

Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta sexta-feira (29), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo da Santos TV, no Youtube (veja a programação completa).

Com quatro pontos conquistados em três jogos, o Santos ocupa a oitava colocação do Brasileirão feminino. As Sereias da Vila fazem campanha equilibrada, somando uma vitória, um empate e uma derrota até esse ponto da competição.

Por outro lado, o Massa Bruta vive ivencibilidade até aqui. Com uma vitória e dois empates, a equipe ainda não perdeu nesta edição do Campeonato Brasileiro feminino e busca se manter na zona classificatória da competição.

