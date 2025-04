Onde assistir a Santos x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Meninos da Vila querem manter invencibilidade, enquanto Moleques de Xerém precisam reverter situação na tabela; veja quem transmite

Santos e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 15h (horário de Brasília), em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A bola rola no CT Rei Pelé, em Santos, com transmissão ao vivo da Santos TV, canal do Peixe no Youtube (clique aqui e confira a grade diária).

Após conquistar o título da Copa Ibrachina Sub-20 no domingo (13), ao vencer o São Bernardo nos pênaltis na final, o Santos retorna ao Brasileirão da categoria, no qual segue invicto e ocupa a quinta colocação na tabela. Nas cinco rodadas disputadas até aqui, a equipe praiana venceu duas — contra São Paulo e Botafogo — e empatou três, diante de Atlético-MG, Palmeiras e, na última rodada, Atlético-GO.

O Flu, por outro lado, lidou com o desligamento do técnico Rômulo Rodriguez no início do mês. A equipe vem tendo um mau desempenho no Campeonato Brasileiro da categoria, onde venceu apenas um de seus cinco jogos - contra o Galo, na primeira rodada. A partir daí, perdeu para Internacional, Fortaleza e Flamengo, só empatando o último jogo diante do RB Bragantino, já sob o comando de Felipe Canavan.

Mais artigos abaixo

Na última vez em que as equipes se enfrentaram, pelo Brasileirão sub-20 de 2024, os Meninos da Vila venceram por 3 a 1, em jogo que também aconteceu no CT Rei Pelé.