Onde assistir a Santos x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

Clubes abrem a quinta rodada do campeonato nesta terça-feira; confira mais detalhes

Santos e Fluminense entram em campo nesta terça-feira (30), às 15h (horário de Brasília), em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2024. O jogo acontece na Vila Belmiro e terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Quarto colocado com sete pontos, o Santos tenta voltar ao caminho das vitórias após o início positivo de campanha. Com um empate e uma derrota nas duas últimas rodadas, o Peixe vai em busca dos três pontos jogando em casa para se aproximar mais dos líderes do campeonato.

Já o Fluminense (em 16º, com quatro pontos) tenta dar sequência ao bom momento após iniciar o Brasileirão com duas derrotas. Vindo de uma vitória e um empate, o Tricolor das Laranjeiras mira seu primeiro triunfo fora e tenta fazer o setor ofensivo deslanchar para valer. Com apenas dois gols marcados, o time divide posto de pior ataque da competição ao lado de Corinthians e Red Bull Bragantino.

