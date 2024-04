Onde assistir a Santos x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino

Equipes paulistas disputam clássico nesta sexta; confira os detalhes

Santos e Corinthians entram em campo nesta sexta-feira (12), às 20h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. O jogo será realizado na Vila Belmiro e contará com transmissão do Sportv, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Ocupando a modesta 12ª posição com quatro pontos somados, o Santos tenta subir na tabela apesar do forte adversário pela frente. Além disso, sem vencerem há duas rodadas, as Sereias da Vila buscam sua primeira vitória jogando em casa neste campeonato.

Atual campeão e líder do Brasileirão com 100% de aproveitamento até aqui, o Corinthians chega muito bem para partida e busca manter a sequência positiva. Com quatro pontos de vantagem para o segundo colocado São Paulo, as Brabas farão o primeiro clássico sob o comando do técnico Lucas Piccinato.

O último encontro entre os times aconteceu em setembro do ano passado. Jogando em casa na ocasião, o Corinthians venceu o Santos por 2 a 0. Duda Sampaio e Fernanda marcaram os gols da vitória.