Onde assistir a Sampaio Corrêa x Imperatriz ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das semifinais do Campeonato Maranhense

Equipes disputam vaga na final do Estadual, nesta terça-feira (9), no Castelão; saiba como acompanhar e outras informações da partida

Sampaio Corrêa e Imperatriz decidem vaga na final do Campeonato Maranhense nesta terça-feira (9), às 19h30 (de Brasília), no Castelão, em São Luis. A partida terá transmissão ao vivo da Aço TV e da TV Sampaio, no YouTube (veja a programação completa).

O Sampaio Corrêa vai a campo pronto para defender sua série invicta de 8 jogos, entre Campeonato Maranhense e Copa do Brasil. No jogo de ida, a equipe venceu por 2 a 0, com gols de Bruno Baio, e garantiu vantagem de se classificar mesmo que perca por 1 gol de diferença na partida de volta, que será disputada em casa.

Do outro lado, o Imperatriz terá tarefa árdua para conseguir a remontada como visitante. Além disso, o time vive campanha oscilante no Maranhense, somando 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Caso consiga igualar o placar agregado, o dono da vaga na decisão será decidido nos pênaltis.

