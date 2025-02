Onde assistir a Remo x São Raimundo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa Verde 2025

Equipes vão a campo nesta quinta-feira (06), buscando vaga nas quartas de final da competição; veja os detalhes

Remo e São Raimundo se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Banpará Baenão, em Belém, pelas oitavas de final da Copa Verde 2025. O jogo não será transmitido com imagens, mas terá cobertura em áudio pela Remo TV, no YouTube. (confira a programação completa).

O Leão Azul busca sua segunda conquista no torneio regional e chega invicto na temporada, com três vitórias e um empate. No entanto, a equipe vem de um tropeço inesperado no Campeonato Paraense, quando ficou no 2 a 2 contra o lanterna Capitão Poço. Mesmo assim, segue líder do estadual com nove pontos e agora volta suas atenções para a Copa Verde.

Já o São Raimundo-RR faz apenas seu segundo jogo em 2025, ambos pela Copa Verde. Na primeira fase, o time de Roraima goleou o Trem por 4 a 1, garantindo a vaga nas oitavas. Como o estadual local ainda não começou, a equipe tem poucos testes na temporada, mas tenta surpreender o favorito Remo para seguir adiante no torneio.

Mais artigos abaixo

Quem vencer avança para a próxima fase e encara o Amazonas, enquanto um empate leva a decisão para os pênaltis.