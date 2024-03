Onde assistir a RB Bragantino x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (20), no Estádio Gabriel Marques Silva; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (20), a partir das 15h (de Brasília), no Estádio Gabriel Marques Silva, em Santana de Parnaíba, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida não tem canal de transmissão confirmado (confira a programação completa).

Embalado com a vitória sobre o Flamengo por 3 a 2 na rodada de estreia, o Palmeiras busca manter o aproveitamento de 100% no Brasileirão feminino. Enquanto isso, o RB Bragantino, após empatar com o Avaí Kindermann por 3 a 3, está em busca da sua primeira vitória no torneio.